اليوم السابع
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الرى: دراسة الاستفادة من مياه المنخفضات فى توشكى

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 ص
الرى: دراسة الاستفادة من مياه المنخفضات فى توشكى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس حسن يحيى رئيس الادارة المركزية للحملة الميكانيكية بديوان عام الوزارة وذلك لدراسة الاستفادة من مياه المنخفضات الموجودة في منطقة توشكى وزراعة الاراضى المحيطة بها.

ووجه عبد العاطى، بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والرى وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.


وكلف عبد العاطى بضرورة الانتهاء من هذه الدراسات فى أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية.


من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى على جملة التحديات المائية فى مصر والمتمثلة فى نقص نصيب الفرد من المياه ووصوله إلى مستويات ادنى من خط الفقر المائى المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى التحدى الكبير المتمثل فى مشكلة الزيادة السكانية مع ثبات الموارد المائية والتوسع فى الرقعة الزراعية ومشكلة التغيرات المناخية والحاجة إلى تكثيف جهود البحث العلمى للخروج بحلول لتلك التحديات والمشاكل.


الجدير بالذكر أن الدولة تقوم بجهود لترشيد استخدامات المياه، والتى تأتى ضمن محاور استراتيجية 2050 المعروفة باستراتيجية (4 ت) حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على 4 محاور (محور ترشيد استخامات المياه - محور تنمية الموارد المائية - محور تحسين وتنقية نوعية المياه - ومحور تهيئة البيئة الملائمة ) والتى انبثقت منها خطة قومية للموارد المائية 2037-2017 لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية.


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