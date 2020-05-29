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الرئيس السورى يصدر مرسوما بمنح فرصة تسجيل ثانية لطلاب المرحلة الجامعية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:38 م
الرئيس السورى يصدر مرسوما بمنح فرصة تسجيل ثانية لطلاب المرحلة الجامعية بشار الأسد
كتب كامل كامل

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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوماً بمنح فرصة تسجيل ثانية لطلاب المرحلة الجامعية المستنفدين وعام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير والدكتوراه.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 125 لعام 2020 القاضي بالسماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 التسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.

فيما  أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن المرسوم الجديد منح طلاب مرحلة الإجازة في التعليم العام والموازي المستنفدين فرصة إعادة التسجيل من جديد لمتابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي في نفس الاختصاص بمدة إضافية هي ضعف مدة الدراسة المتبقية لهم في كليتهم إضافة إلى سنة الاستنفاد.

 

وبين الوزير إبراهيم أن هناك مرسوما سابقا يمنح ذوي الشهداء 15 مقعدا في كل كلية أو اختصاص في حين أن المرسوم الجديد شمل جرحى الحرب الذين يقاتلون بأمرة الجيش العربي السوري وتصل نسبة العجز لديهم إلى 40 بالمئة على الأقل.

 

 

وبالنسبة للذين يؤدون الخدمة الالزامية قال الوزير ابراهيم إن المرسوم 69 الذي صدر في شباط العام الماضي كان لا يتيح للمستنفدين متابعة دراستهم إلا بعد تسريحهم من الخدمة لكن المرسوم الحالي سيتيح لهم متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي وهم يؤدون الخدمة الالزامية أو الاحتياطية.

 


بشار الأسد

طلاب المرحلة الجامعية

وزير التعليم العالى

سوريا

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