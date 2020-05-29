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الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات لمن يساعد فى اعتقال داعشى

الجمعة، 29 مايو 2020 12:17 م
الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات لمن يساعد فى اعتقال داعشى داعش
كتب: أحمد علوى

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عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تتيح اعتقال مسؤول في تنظيم داعش الإرهابى، وهو مكلف بالإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي، حيث يشار إلى أن الإرهابى المطلوب هو من أصل أردني ويلقب بأبوبكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الغريب "أشرف على تنظيم وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب وإعدام وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء".

وأثارت مقاطع الفيديو الدعائية هذه، خصوصا مشاهد قطع الرأس، ذعرا لدى المجتمع الدولي وسمحت للتنظيم بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم.

وقُتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا أكتوبر.

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد تنظيم داعش خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي. لكنّ عناصر التنظيم يواصلون شنّ اعتداءات دمويّة، خصوصاً في سوريا والعراق.

 

 


داعش

الارهاب

الخارجية الامريكية

اخبار العالم

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