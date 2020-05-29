الاثنين.. اجتماع ثلاثى بالكويت لبحث استئناف النشاط الرياضى

أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الكويتية ، عن ان اللجنة الثلاثية التي تضم الهيئة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة والمكلفة بالتنسيق لعودة النشاط الرياضي ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل لبحث خطة استئناف النشاط والتي وقعت ضمن المرحلة الخامسة لعودة الحياة الطبيعية.

ولفت فليطح فى تصريحات نقلتها الأنباء الكويتية، الى ان عودة النشاط الرياضي في سبتمبر المقبل ستكون متزامنة مع الخطة العامة للدولة والتي ستسبقها فترة إعداد مناسبة لبعض اتحادات الألعاب الفردية ويتبقى بحث وضع الألعاب الجماعية.