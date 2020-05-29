اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاثنين.. اجتماع ثلاثى بالكويت لبحث استئناف النشاط الرياضى

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 ص
الاثنين.. اجتماع ثلاثى بالكويت لبحث استئناف النشاط الرياضى مجلس الوزراء الكويتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الكويتية ، عن ان اللجنة الثلاثية التي تضم الهيئة واللجنة الأولمبية ووزارة الصحة والمكلفة بالتنسيق لعودة النشاط الرياضي ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل لبحث خطة استئناف النشاط والتي وقعت ضمن المرحلة الخامسة لعودة الحياة الطبيعية.

 

ولفت فليطح فى تصريحات نقلتها الأنباء الكويتية، الى ان عودة النشاط الرياضي في سبتمبر المقبل ستكون متزامنة مع الخطة العامة للدولة والتي ستسبقها فترة إعداد مناسبة لبعض اتحادات الألعاب الفردية ويتبقى بحث وضع الألعاب الجماعية.

 


الكويت

النشاط الرياضى

اجتماع

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة