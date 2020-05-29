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إسكان القليوبية: تأجيل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى مؤقتا لحين إشعار آخر

الجمعة، 29 مايو 2020 12:30 م
إسكان القليوبية: تأجيل تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى مؤقتا لحين إشعار آخر الاسكان الاجتماعى بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقليوبية بقيادة المهندس عبد العمرى مدير المديرية، تأجيل تسليم المواطنين لوحدات الإسكان الاجتماعى بمحورى التمليك والإيجار بكافة المشروعات بالمحافظة مؤقتا لحين إشعار آخر، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 والكتاب الدوري للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في هذا الشان، ومنعا للتداعيات المحتملة لتفشى فيروس كورونا.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه نظرا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيتم إيقاف التسليم للوحدات للإسكان الاجتماعي بجميع مشروعات المحافظة لحين إشعار أخر، متمنين أن يرفع الله البلاء والوباء وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

وكانت مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقليوبية بقيادة المهندس عبد الله العمرى مدير المديرية، أعلنت تسليم 49 وحدة لأصحابها بمشروعي 113 عمارة و59 عمارة إسكان إجتماعى بعرب العليقات بالخانكة اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التسليم الإدارى التي تمت أمس الثلاثاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التي حددتها المديرية لبدء تسليم الوحدات، وبذلك يصل إجمالي الوحدات التي تم تسليمها حتى الآن 1122 وحدة.

ومن ناحيته، أكد المهندس عبد الله العمرى مدير مديرية الإسكان بالقليوبية فى بيان له، أن أرقام العمارات التى يتم تسليم الوحدات بها حاليا هي "24، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 96، 97، 103، 104"، مشيرا إلى أنه أنه على المواطنين التوجه لمديرية الإسكان بمدينة بنها اليوم الثلاثاء من كل أسبوع للاستلام الإدارى وإحضار المستندات، وهي  صورتين لعقد الشقة، وصورتين من بطاقة الرقم القومى، و1300 جنيه قيمة عداد الكهرباء والمياه، ودفع 5% من قيمة العقد الخاص به.


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