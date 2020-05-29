أكبر طائرة تجارية كهربائية فى العالم تكمل رحلتها الأولى

كتبت: نهال أبو السعود

أكملت أكبر طائرة تجارية كهربائية فى العالم رحلتها الأولى وهى أحدث مثال للنقل بدون انبعاثات كربونية، وفقا لشبكة سى ان بى سى الأمريكية.

أقلعت طائرة Cessna 208B Grand Caravan من مطار فى منطقة Moses Lake بواشنطن فى الولايات المتحدة يوم الخميس وقامت برحله مدتها 30 دقيقة لتهبط مرة أخرى فى نفس المطار، واستخدمت محركًا كهربائيًا بالكامل بقوة 750 حصانًا طورته شركة مقرها ريدموند تسمى magniX التى تولت مهمة تحويل الطائرة للعمل الكهربائى بالتعاون مع شركة AeroTEC.

قال روى جانزارسكي، الرئيس التنفيذى لشركة magniX، فى بيان يوم الخميس "إن الطائرة الشهيرة كانت عاملاً فى صناعة النقل سواء الناس او البضائع على طرق قصيرة لعشرات السنين".

كما أضاف ان هذه الرحلة هى الاولى من نوعها وتعتبر خطوة على الطريق لتشغيل الطائرات التى تسافر عدد متوسط من الأميال بجزء صغير من التكلفة بدون انبعاثات من وإلى المطارات، وقال ان الطائرات التجارية الكهربائية ستتمكن من تقديم خدمات الطيران للأشخاص والطرود بطريقة لم تكن ممكنة من قبل.

ووفقا للتقرير تمثل رحلة يوم الخميس خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة للطائرات الكهربائية، وإن كانت صغيرة، ففى ديسمبر 2019 أكملت أول طائرة كهربائية بالكامل فى العالم للرحلات التجارية اختبارًا فى كندا وتم تجهيز الطائرة المائية DHC-2 de Havilland Beaver المستخدمة فى هذه الرحلة أيضًا بمحرك من magniX.

وفقًا للمجلس الدولى للنقل النظيف، "يمثل الطيران التجارى حوالى 2% من انبعاثات الكربون العالمية"، وبالنسبة لقطاع النقل ككل فهو مسؤول عن حوالى 12% من جميع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

فى محاولة للحد من الأثر البيئى للطيران، استخدمت بعض شركات الطيران، مثل KLM، الوقود الحيوى لتشغيل طائراتها، كما شهدت السنوات القليلة الماضية أيضًا عددًا من الرحلات الكاملة للطائرات المبتكرة.

فى عام 2016 تمكنت Solar Impulse 2 وهى طائرة تعمل بالطاقة الشمسية من القيام برحلة حول العالم دون استخدام الوقود، وفى عام 2018 أكملت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بدون طيار من شركة أيرباص الأوروبية العملاقة للطيران رحلة أولى التى استمرت 25 يومًا و 23 ساعة و 57 دقيقة.