اليوم السابع
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10 صور ترصد استمرار تعقيم المنشآت العامة والمبانى بالشرقية

الخميس، 28 مايو 2020 12:41 م
10 صور ترصد استمرار تعقيم المنشآت العامة والمبانى بالشرقية تطهير وتعقيم المنشأت
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام، ومواقف السيارات ومحطات السكه الحديد ، وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات " الصحه - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الإجتماعى " ، وذلك تفعيلاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره واستمرارا لجهود مديرية الزراعة بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والأحياء فى إجراء أعمال التطهيروالتعقيم بالمصالح الحكومية والمنشآت العامة والخدمية ، قامت إداره المكافحة الحقليه بمديريه الزراعة بالتنسيق والإشتراك مع رئاسة مركزى الزقازيق وأبو كبير بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبانى ( مديرية الكهرباء - كهرباء شرق - كهرباء الفالوجا بالمدينه الصناعيه) بمدينة الزقازيق ومنفذ بيع منتجات مديرية الزراعه بالإضافه الى إجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبنى الإدارة الزراعية بابو كبير، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم الادارات والأقسام الداخليه والمكاتب والطرقات والسلالم والحمامات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمزارعين متلقى الخدمة.

واستمرارا لمجهودات مديرية الشباب والرياضة بإجراء حملات التطهير والتعقيم قام أعضاء مركز شباب سماكين الغرب التابع لإدارة شباب الحسينية بإجراء اعمال التطهير والتعقيم لمركز الشباب من الداخل والخارج حيث شملت أعمال التطهير رش المبنى من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات والحمامات من الداخل وكذلك الملاعب والصالات الرياضيه بالإضافه إلى تطهير وتعقيم مبنى الوحده المحليه بالقرية وعدد من السيارات بالشارع .

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 1
تطهير وتعقيم المنشأت

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 2
تطهير وتعقيم المنشأت

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 3
تطهير وتعقيم المنشأت

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 4
تطهير وتعقيم الملاعب

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 5
تطهير وتعقيم المنشأت

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 6
تطهير وتعقيم المنشأت

 

اكينات الصرافه بالتنسيق والمشاركه 7
تطهير وتعقيم المنشأت

 

والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية 1
 
والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية

 

والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية 2
والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية

 

والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية 7
والتطهير للشوارع والمبانى الحكومية

 


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