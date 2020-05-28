اليوم السابع
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وزير الخارجية البولندى يلتقى نظيره التشيكى فى أول زيارة منذ تفشى كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 12:42 م
وزير الخارجية البولندى يلتقى نظيره التشيكى فى أول زيارة منذ تفشى كورونا وزير الخارجية البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش
كتبت ـ هناء أبو العز

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قال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، إن بولندا تود المضي قدماً في رفع القيود المفروضة على وصول مواطني الدول الاخرى إلى أراضيها .
وجاء ذلك التصريح خلال زيارته براج ولقاءه مع نظيره التشيكي توماش بترجتشيك خلال زيارته الخارجية الأولى منذ تفشي جائحة وباء الفيروس التاجي.
وذكّر بأن بولندا سمحت بعبور المواطنين التشيك عبر بولندا وأبلغ أنه قدم لرئيس وزارة الخارجية التشيكية توقعات الجانب البولندي بفرصة مماثلة للمواطنين  البولنديين عبر أراضي الجمهورية التشيكية.
 
وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال وزير الخارجية البولندي إلى ان تنظيم رحلته الخارجية الأولى جاءت بعد دراسة للوضع في جمهورية التشيك، وبعد استشارة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي بخصوص الرحلة قائلًا: أود أن نضرب مثالًا للآخرين بأن الاجتماعات الشخصية ممكنة ليس فقط المكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو.
 
واشار تشابوتوفيتش إلى أن الوضع بالنسبة للوباء هو الأفضل نسبياً في دول مجموعة Visegrad ، مما هو عليه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، مما سمح بحرية حركة العمال عبر الحدود من بولندا إلى الدول المجاورة.
 
وأضاف تشابوتوفيتش إلى أن بولندا  ترغب   في إلغاء القيود المفروضة على حرية حركة وصول مواطني الدول الأخرى إلى أراضيها ، ونتابع الإجراءات التي اتخذتها الدول الأخرى ونحن نعلم مدى العبء الذي يعانيه الاقتصاد في مجال السياحة البولندية أو التشيكية.
 
وقال تشابوتوفيتش: سنتخذ القرارات الصحيحة لضمان الأمن الوبائي والتنمية الاقتصادية”.
 

التشيك

بولندا

تشابوتوفيتش

كورونا

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