"هواوى" ممتعضة إزاء قرار قضائى كندى فى قضية مديرتها التنفيذية

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أعربت شركة "هواوى" الصينية للتكنولوجيا اليوم الخميس عن خيبة أملها إزاء قرار قضائى كندى فى قضية المديرة التنفيذية للشركة "منج وان تشو".

وذكرت الشركة - في بيان اليوم تعليقا على قرار قضائي كندي أمس بإمكانية الاستمرار في قضية تسليم منغ إلى الولايات المتحدة - "أعربنا مرارا عن ثقتنا ببراءة منغ. تواصل هواوي الوقوف إلى جانب مديرتها التنفيذية في سعيها إلى تحقيق العدالة والحرية. نتوقع أن يثبت النظام القضائي الكندي في النهاية براءة منغ، بينما سيواصل محاموها العمل دون كلل من أجل تحقيق العدالة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" قد حث أمس الأول الثلاثاء كندا على التصحيح الفوري لما وصفه بـ "الخطأ"، والإفراج عن منغ وضمان عودتها سالمة إلى الصين.. معتبرا أن الولايات المتحدة وكندا أساءتا استخدام المعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين، واتخذتا بشكل اعتباطي إجراءات إجبارية ضد مواطنة صينية دون سبب.