هل ينقذ التبغ البشر من فيروس كورونا؟.. فيديو

كتبت ـ إيناس البنا

مع تسابق كبرى المعاهد والمراكز والجامعات البحثية للبحث عن لقاح ضد الفيروس القاتل كورونا، يدخل لقاح من أوراق التبغ السباق، لتبدأ التجارب البشرية عليه الشهر المقبل.

وأعلنت الشركة المطورة للقاح المعتمد على التبغ لمحاربة فيروس كورونا أنه يمكن أن يدخل اللقاح التجريبى التجارب البشرية الشهر المقبل، بعد أن أظهر نتائج إيجابية فى المراحل السريرية، حيث تستخدم شركةKentucky BioProcessing (KBP) التابعة لشركة بريتيش أمريكان توباكو، نباتات التبغ لصنع اللقاح، المشتق من التسلسل الجينى لفيروس كورونا، ويمكن تجربة اللقاح التجريبى ضد الفيروسات التاجية المعتمد على التبغ فى التجارب البشرية فى وقت مبكر من الشهر المقبل.

الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الأبحاث وكواليسها.