مصرع 10 فى انهيار أرضى جراء الأمطار الغزيرة بإثيوبيا.. صور

وكالات

أعلنت السلطات الإثيوبية، الخميس، أن 10 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي بمنطقة "جاتش بابا" بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا جراء الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث من تحت الأنقاض والطمي.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، قال أندجى شنالي، مسؤول محلي بالمنطقة، إن الانهيار الأرضي وقع في مقاطعة جاموا، بمنطقة "جاتش بابا" بسبب هطول أمطار غزيرة صباح الخميس والتي ما زالت مستمرة بحسب المسؤول.

وأوضح شنالي، أن فرق إنقاذ بدائية تمكنت من انتشال 6 جثث (4 رجال وامرأتان) فيما لم يتم يعثر بعد على 4 آخرين، مشيرا إلى أن 3 منازل غمرتها السيول كليا جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن هطول الأمطار لا يزال مستمر مما سيصعب العثور على بقية المفقودين وربما سيزيد من عدد الضحايا بتزايد الانهيارات، لافتا إلى أن المنطقة التي حدث فيها الانهيار جبلية ووعرة، وهذا يعني أن الانهيار الأرضي كان خطيرا جدا.

والانهيارات الأرضية ظاهرة شائعة في هذه المنطقة من إثيوبيا، وقبل أسبوعين لقي 12 شخصا مصرعهم، بسبب أمطار غزيرة تسببت في انهيار أرضي في منطقة "ألي" بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا.