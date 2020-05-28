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محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

الخميس، 28 مايو 2020 01:30 ص
محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل طريق صلاح سالم
كتب سيد الخلفاوى

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من بين المحاور المرورية بالقاهرة التى تشهد ازدحاما بشكل مستمر طريقى صلاح سالم والاوتوستراد، والذى يمر أحدهما بكوبرى السيدة عائشة، وهو الذى يعانى من مشاكل فنية التى تؤدى لكثير من الحوادث، ومع إجراء تعديلات كبيرة فيه إلا أن المرور عليه بسرعة كبيرة يعرض حياة المواطنين للخطر.

ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محور الحضارات الجارى تنفيذه لحل مشكلة الازدحام بتلك المحاور المرورية:

1.   يتم تنفيذ المشروع بمنطقة عين الصيرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

2.   اقترب الانتهاء من إنشاء 3 كبارى من أصل 6 كبارى بتكلفة مليار جنيه.

3.   المحور يربط طريقى صلاح سالم والاوتوستراد بالطريق الدائرى وكورنيش النيل.

4.   فتح امتداد لطريق الفسطاط ليصل إلى طريق الأوتوستراد.

5.   تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائرى.

6.   تطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم،.

7.   فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط .

8.   يربط أحد الكبارى طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى.

9.   يتم الربط بين الكورنيش وطريق الأوتوستراد.

10. يتم إنشاء كوبرى علوى لربط طريق الأوتوستراد بطريق العاشر من رمضان.

11. يتم إنشاء كوبرى آخر يربط طريق صلاح سالم بمنطقة الفسطاط.

12. يتم إنشاء كوبرى آخر بطول 2.2 كيلو متر يربط طريق الخيالة بالطريق الدائرى.

 


محور الحضارات

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الفسطاط

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