اليوم السابع
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"محلية بنى مزار": قريبا الانتهاء من محطة كهرباء شرق النيل بقدرة 11/66كيلو

الخميس، 28 مايو 2020 02:34 م
"محلية بنى مزار": قريبا الانتهاء من محطة كهرباء شرق النيل بقدرة 11/66كيلو محطة كهرباء شرق النيل
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا، عن اقتراب الانتهاء من محطة كهرباء شرق النيل استعدادا لتشغيلها، لتوصيل الكهرباء لجميع قرى شرق النيل.

وأعلنت الوحدة المحلية أن العمل يجرى بشكل مستمر للانتهاء من تشغيل محطة كهرباء شرق النيل بقدرة 66 / 11 ك ف ، وأضافت أن العمل فى المحطة يجرى على 3محاور  بالتوازي لرفع جهد الكهرباء عن طريق مد خطوط من محطة الشيخ فضل الجديده لتغذية جميع قري شرق النيل خلال أيام وفصل كابل النيل لتستفيد باقي قري المركز من التيار الناتج عن الاكتفاء الذاتي لقري شرق النيل من المحطة الجديده .
 
كما شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وقد أسفرت الحملة عن أزالة 5حالات تعدى  بالبناء على أرض أملاك دولة شرق النيل ببني صامت بمساحه 850 متر.
 
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، تنفيذ اعمال الرش والتطهير لوجهات المنازل والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بقريتي بني صامت ومنشاة الشيخ فضل، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ تلك الاعمال، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ومن ناحية أخرى، تابعت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، أعمال الصيانة الدورية والاحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات بصفه دورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.
 
 

 


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