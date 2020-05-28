محافظ بنى سويف: تحرير 127 محضرا تموينيا وضبط 40 طن قمح غير مطابق للمواصفات

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، مع استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مجال الرقابة التموينية والتفتيش "خلال إجازة العيد" على المخابر الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات ومتابعة سير العمل بمنظومة توريد الأقماح، ضمن خطة استعدادات المحافظة الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الشأن.

وتبين من التقرير، الذى قدمه المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، أنه تم تنظيم حملة تفتيشية على المخابز البلدبة، أسفرت عن تحرير 100 محضر بواقع 16 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و57 محضر توقف عن الإنتاج و12 محضر لتدنى مستوى النظافة و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفى مجال الرقابة على المحلات التجارية والأسواق ومحلات بيع اللحوم والجزارة، فقد تمكنت مديرية التموين خلال الحملات، التى نظمتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة على مستوى مراكز المحافظة، من تحرير 27 محضر لمحال ومنشآت تجارية، وذلك بواقع 17 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و3 محاضر لإنتاج مخبوزات غير صالحة للاستهلاك و2محضر لضبط لحوم غير صالحة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بتوريد واستلام الأقماح، فقد قامت المديرية بمتابعة سير أعمال التوريد بمواقع استلام القمح بالصوامع والشون، حيث تم تحرير 5 محاضر خاصة بتوريد 40طن قمح غير مطابقة لضوابط الاستلام بسمسطا وتم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق المختصة .