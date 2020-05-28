اليوم السابع
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وإنشاء سور للسكة الحديد لمنع الباعة الجائلين..

محافظ القليوبية: تحرير 10 محاضر لمخالفين بحظر التجوال بشبين القناطر

الخميس، 28 مايو 2020 12:12 م
محافظ القليوبية: تحرير 10 محاضر لمخالفين بحظر التجوال بشبين القناطر محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وغريب أحمد على رئيس مدينة شبين القناطر.

وخلال الجولة تفقد شوارع مدينة شبين القناطر وتابع إنشاء سور أمام محطة قطار شبين القناطر لمنع وقف الباعة بجوار سور السكة الحديد، حيث قام برفع الاشغالات وأيضا تحرير محاضر للمحال التجارية والمواطنين المخالفة لقرار الحظر، حيث تم تحرير أكثر من 10 محاضر مخالفا لقرار الحظر.

كما تفقد المحافظ، عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والإلتزام بالأسعارالمقررة، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة والتأكد من إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والاحياء بحملات النظافة والتطهير.

وأشاد المحافظ، بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيماناً منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على  أمنهم وسلامتهم، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشأت وأماكن التجمعات للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.


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