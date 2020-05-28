اليوم السابع
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محافظ القاهر يقود حملة تطهير وتعقيم بحى السيدة زينب.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 01:27 م
محافظ القاهر يقود حملة تطهير وتعقيم بحى السيدة زينب.. صور محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم على الحملة المكبرة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب لرفع كفاءة النظافة وتطهير وتعقيم الحى تنفيذًا للإجراءات الإحترازية الوقائية التى تقوم بها المحافظة فى كافة أحياء العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا .
 
شملت الحملة ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومحيط مسجد السيدة زينب من الخارج والأماكن الأثرية بالحى وشوارع السد والمبتديان والسلسلة وقدرى وعبد المجيد اللبان ومحيط مستشفى المنيرة ومؤسسة دار الهلال ومنطقة بين الوزرات .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسى على القيام بحملات نظافة وتعقييم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحى بين المواطنين  مطالبًا بضرورة إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة فى أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة .
 
وتواصل محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك و فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع  وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .
 
محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (1)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (2)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (3)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (4)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (5)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (6)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (7)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (8)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (9)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (10)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (11)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (12)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (13)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (14)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (15)
 

 

محافظ القاهرة يشرف على حملة تعقيم بالسيدة زينب (16)

 


كورونا

القاهرة

السيدة زينب

اخبار مصر

فيروس كورونا

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