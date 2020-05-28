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مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 12:55 ص
مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية.. صور مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية.
الغربية محمد طارق

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شن مجلس مدينة زفتى فى محافظة الغربية، حملة نظافة ليلية بالتزامن مع أوقات الحظر، شملت شوارع "سعد زغلول، البحر، شارع الجيش، سكة طنطا، محمد فريد"، وذلك لرفع القمامة من مناطق تجميعها، بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

 

ومن جانبه صرح مجاهد الدرف نائب نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، بأن حملات النظافة مستمرة يوميا صباحا ومساء، كما شن المجلس بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالمدينة حملة صيانة مكبرة لجميع أعمدة الإنارة، وكذالك حملة لدهان الأرصفة، مضيفا أن أعمال الرصف الشوارع التى تم تجهيزها جارية طبعا للجدول الزمنى المحدد .

 

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والإنقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وأشغال حى أول وثان المحلة.

 

وقد أسفرت الحملة عن إزالة مراجيح بمنطقة جلال الدين ومصادرتها وتحرير محضر إشغال لصاحبها، و تحرير محضر اشغال لاحد النباشين ومصادرة عربته امام مدرسه عزت خير، كما تم ازاله اشغالات الطريق بمناطق العباسى الجديد، شارع الزار امام البيارة، ميدان الشون، كما تم غلق مطعم الاسناوى بشارع الجيش، وغلق وتشميع 2 مقهى ومصادرة 11 شيشة و 6 كراسى بمنطقه سوق الجملة .

 

من جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع. وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية (1)
مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية 

 

مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية (2)
مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية 

 

مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية (3)
مجلس مدينة زفتى فى الغربية يشن حملة نظافة ليلية 

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