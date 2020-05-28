مبادرة لإلغاء تلقى العزاء داخل الدواويين والجمعيات بين أبناء النوبة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق الاتحاد النوبى العام بأسوان، برئاسة عبد الفتاح حسن عبد الحافظ، مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يدعو فيها جموع أبناء النوبة بمدينة أسوان ومركز نصر النوبة، ومواطنى محافظة أسوان، بإلغاء مراسم تلقى العزاء داخل الدواويين والجمعيات الخيرية والإجتماعية للتباعد الاجتماعي المطلوب فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، مع اقتصار تلقى العزاء، على التليفون والهاتف المحمول، وقد حملت المبادرة عدة كلمات وشعارات منها "مع بعض هنقدر نعدي المحن .. ابدأ بنفسك وابقى فى بيتك".

وأكد عبد الفتاح حسن، أن الغرض منها، مواجهة مخاطر فيروس كورونا ومكافحة انتشاره وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وكان عدد من قرى النوبة، شهدت على مدار اليومين الماضيين، ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، حيث أجرى ياسين عبدالصبور نائب دائرة نصر النوبة بأسوان، اتصالات موسعة مع مسئولى مديرية الصحة بالمحافظة وأطباء الطب الوقائى، للبدء فى أعمال مسح وتطهير المناطق والقرى التى شهدت ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا، كما اطمئن النائب على حالة المصابين ومتابعة إجراءات دخولهم الحجر الصحى .

وطالب النائب ياسين عبدالصبور الأهالى بالتحلى بالهدوء وعدم الذعر واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية بإتباع طرق الوقاية وتجنب التجمعات والاختلاط والحرص على التباعد الإجتماعى خلال تلك الفترة لافتا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تضرب كل دول العالم أجمع دون تفرقة أو تمييز، مشيرًا إلى أن الإصابة بالمرض ليست عيبا ولا عارا تؤثر بالسلب على المصابين وذويهم .

وأكد نائب النوبة أنه قام بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومسئولى الصحة والطب الوقائى لإجراء مسح كامل لقرى دابود وقسطل والمالكى وتوشكى وقرشة بدائرة نصر النوبة ومعاينة تحاليلهم، بجانب متابعة أسر وأقارب المصابين المخالطين.



