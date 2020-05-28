كورونا يكتب سطر نهاية 112 صحيفة استرالية بسبب التداعيات الاقتصادية

كتبت: نهال ابو السعود

أكدت شركة نيوز أستراليا أن أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية ستصبح رقمية فقط أو ‏ستختفي تمامًا، وسيكون هناك عدد كبير من فقدان الوظائف، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وشكر الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ميللر ، الموظفين المغادرين على "احترافيتهم وتفانيهم ‏ومساهمتهم"، حيث قال ميللر "لقد زودوا نيوز بسنوات لا تقدر بثمن من الخدمة".‏

وتقول نقابة الإعلام إن الموظفين اكتشفوا ذلك من خلال تسريبات للصحافة ولم يتم إخبارهم ‏شخصيا بعد كما لم يتم تأكيد الأرقام ولكن التقديرات تصل إلى عدة مئات.‏

ووفقا للتوقعات فان ما مجموعه 112 من الصحف المطبوعة لروبرت مردوخ ستوقف ‏المطابع بما في ذلك 36 من الصحف الصغيرة التي ستغلق تمامًا و 76 التي ستظل بمثابة ‏مواقع على الإنترنت.‏

وستستأنف ثلاث صحف في سيدني في وهي ‏Wentworth Courier‏ و ‏Mosman Daily‏ ‏و ‏North Shore Times‏ ، الإصدارات المطبوعة لأنها تتمتع بإيرادات جيدة من إعلانات ‏العقارات.‏

وقال تحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون إنها كانت خسارة فادحة للمجتمعات في ‏المناطق الإقليمية والضواحي في أستراليا.‏

وقال الرئيس التنفيذي بول مورفي: "ما زلنا ننتظر وضوح من الشركة بشأن عدد موظفي ‏التحرير الذين سيتأثرون بهذه التغييرات عبر شبكة نيوز كورب.. نحن عازمون على ‏رؤية الاستشارة المناسبة والمعاملة العادلة لأي موظف متأثر".‏

وقال ميللر إن مراجعة وجدت أن المستهلكين يقرؤون الأخبار على الإنترنت ويشتركون ‏فيها وأن الإعلانات تتحرك على الإنترنت.‏

وقال: "لقد أثر ‏COVID-19‎‏ على استدامة النشر المجتمعي والإقليمي .. على الرغم من ‏زيادة جمهور إعلانات الرئيسية في ‏News Corp‏ بأكثر من 60% حيث لجأ الأستراليون ‏إلى مصادر إعلامية موثوقة خلال ذروة عمليات الإغلاق الأخيرة".

وأضاف انه نتيجة لهذا يعاد تشكيل شركة نيوز كورب أستراليا للتركيز على المكان الذي ‏ينتقل إليه المستهلكون والشركات مشيرا إلى أن الامر سيشمل توظيف المزيد من الصحفيين ‏الرقميين فقط والاستثمارات في الإعلانات الرقمية وحلول التسويق.‏