اليوم السابع
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كورونا يكتب سطر نهاية 112 صحيفة استرالية بسبب التداعيات الاقتصادية

الخميس، 28 مايو 2020 11:15 م
كورونا يكتب سطر نهاية 112 صحيفة استرالية بسبب التداعيات الاقتصادية كورونا يوقف صحفا مطبوعة فى استراليا
كتبت: نهال ابو السعود

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أكدت شركة نيوز أستراليا أن أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية ستصبح رقمية فقط أو ‏ستختفي تمامًا، وسيكون هناك عدد كبير من فقدان الوظائف، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وشكر الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ميللر ، الموظفين المغادرين على "احترافيتهم وتفانيهم ‏ومساهمتهم"، حيث قال ميللر "لقد زودوا نيوز بسنوات لا تقدر بثمن من الخدمة".‏
 
وتقول نقابة الإعلام إن الموظفين اكتشفوا ذلك من خلال تسريبات للصحافة ولم يتم إخبارهم ‏شخصيا بعد كما لم يتم تأكيد الأرقام ولكن التقديرات تصل إلى عدة مئات.‏
 
ووفقا للتوقعات فان ما مجموعه 112 من الصحف المطبوعة لروبرت مردوخ ستوقف ‏المطابع بما في ذلك 36 من الصحف الصغيرة التي ستغلق تمامًا و 76 التي ستظل بمثابة ‏مواقع على الإنترنت.‏
 
وستستأنف ثلاث صحف في سيدني في وهي ‏Wentworth Courier‏ و ‏Mosman Daily‏ ‏و ‏North Shore Times‏ ، الإصدارات المطبوعة لأنها تتمتع بإيرادات جيدة من إعلانات ‏العقارات.‏
 
 
وقال تحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون إنها كانت خسارة فادحة للمجتمعات في ‏المناطق الإقليمية والضواحي في أستراليا.‏
 
وقال الرئيس التنفيذي بول مورفي: "ما زلنا ننتظر وضوح من الشركة بشأن عدد موظفي ‏التحرير الذين سيتأثرون بهذه التغييرات عبر شبكة نيوز كورب.. نحن عازمون على ‏رؤية الاستشارة المناسبة والمعاملة العادلة لأي موظف متأثر".‏
 
وقال ميللر إن مراجعة وجدت أن المستهلكين يقرؤون الأخبار على الإنترنت ويشتركون ‏فيها وأن الإعلانات تتحرك على الإنترنت.‏
 
وقال: "لقد أثر ‏COVID-19‎‏ على استدامة النشر المجتمعي والإقليمي .. على الرغم من ‏زيادة جمهور إعلانات الرئيسية في ‏News Corp‏ بأكثر من 60% حيث لجأ الأستراليون ‏إلى مصادر إعلامية موثوقة خلال ذروة عمليات الإغلاق الأخيرة".
 
وأضاف انه نتيجة لهذا يعاد تشكيل شركة نيوز كورب أستراليا للتركيز على المكان الذي ‏ينتقل إليه المستهلكون والشركات مشيرا إلى أن الامر سيشمل توظيف المزيد من الصحفيين ‏الرقميين فقط والاستثمارات في الإعلانات الرقمية وحلول التسويق.‏

استراليا

صحافة

صحف استرالية

digital media

وباء كورونا

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