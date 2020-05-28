كورونا يكتب سطر نهاية 112 صحيفة استرالية بسبب التداعيات الاقتصادية

أكدت شركة نيوز أستراليا أن أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية ستصبح رقمية فقط أو ستختفي تمامًا، وسيكون هناك عدد كبير من فقدان الوظائف، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وشكر الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ميللر ، الموظفين المغادرين على "احترافيتهم وتفانيهم ومساهمتهم"، حيث قال ميللر "لقد زودوا نيوز بسنوات لا تقدر بثمن من الخدمة".
وتقول نقابة الإعلام إن الموظفين اكتشفوا ذلك من خلال تسريبات للصحافة ولم يتم إخبارهم شخصيا بعد كما لم يتم تأكيد الأرقام ولكن التقديرات تصل إلى عدة مئات.
ووفقا للتوقعات فان ما مجموعه 112 من الصحف المطبوعة لروبرت مردوخ ستوقف المطابع بما في ذلك 36 من الصحف الصغيرة التي ستغلق تمامًا و 76 التي ستظل بمثابة مواقع على الإنترنت.
وستستأنف ثلاث صحف في سيدني في وهي Wentworth Courier و Mosman Daily و North Shore Times ، الإصدارات المطبوعة لأنها تتمتع بإيرادات جيدة من إعلانات العقارات.
وقال تحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون إنها كانت خسارة فادحة للمجتمعات في المناطق الإقليمية والضواحي في أستراليا.
وقال الرئيس التنفيذي بول مورفي: "ما زلنا ننتظر وضوح من الشركة بشأن عدد موظفي التحرير الذين سيتأثرون بهذه التغييرات عبر شبكة نيوز كورب.. نحن عازمون على رؤية الاستشارة المناسبة والمعاملة العادلة لأي موظف متأثر".
وقال ميللر إن مراجعة وجدت أن المستهلكين يقرؤون الأخبار على الإنترنت ويشتركون فيها وأن الإعلانات تتحرك على الإنترنت.
وقال: "لقد أثر COVID-19 على استدامة النشر المجتمعي والإقليمي .. على الرغم من زيادة جمهور إعلانات الرئيسية في News Corp بأكثر من 60% حيث لجأ الأستراليون إلى مصادر إعلامية موثوقة خلال ذروة عمليات الإغلاق الأخيرة".
وأضاف انه نتيجة لهذا يعاد تشكيل شركة نيوز كورب أستراليا للتركيز على المكان الذي ينتقل إليه المستهلكون والشركات مشيرا إلى أن الامر سيشمل توظيف المزيد من الصحفيين الرقميين فقط والاستثمارات في الإعلانات الرقمية وحلول التسويق.
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