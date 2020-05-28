اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 06:00 م
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فى 10 أسابيع من "كورونا".. 41 مليون أمريكى تقدمون للحصول على إعانة بطالة

الخميس، 28 مايو 2020 05:09 م
فى 10 أسابيع من "كورونا".. 41 مليون أمريكى تقدمون للحصول على إعانة بطالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيويورك أ ش أ

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أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال العشرة أسابيع الماضية منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" فى الولايات المتحدة وصل إلى نحو 41 مليون شخص.

وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية ونقلته شبكة (سي.إن.بي.سي.)، انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة فى الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، إذ يساعد استئناف النشاط الاقتصادى على خفض عدد العاطلين عن العمل تدريجيا.

وخلال الأسبوع المنتهى فى 23 مايو، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.123 مليون من 2.446 مليون فى الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التى أشارت إلى وصولها عند 2.1 مليون طلب.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 436 ألفا إلى 2.608 مليون طلب.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادى الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.

 


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