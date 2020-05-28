اليوم السابع
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فتح التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال بشمال سيناء أول يونيو لمدة شهر

الخميس، 28 مايو 2020 09:56 م
فتح التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال بشمال سيناء أول يونيو لمدة شهر عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،  أن بداية فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمدارس المتميزة الرسمية للغات بشمال سيناء للعام الدراسى 2021/2020  ابتداء من  2020/6/1حتى 2020/6/30 .

 

وأوضح فى بيان له اليوم الخميس، ضرورة قراءة بنود التسجيل الإلكترونى  جيدا قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أى أخطاء أثناء التسجيل.

 

وأكد أن إعلان نتائج تنسيق القبول تبدأ بعد انتهاء اللجان من مهامها من حيث ترتيب الأطفال من الأكبر سنا  إلي الأصغر سنا ومن ينطبق عليه قواعد القبول والشروط وفق القرار الوزارى  285  لعام  2014  الذي أقر بمسئولية ولي الأمر متابعة مراحل تنسيق القبول .

 

وفى سياق متصل تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  خلال الأسبوع القادم .

 

وقال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء ، انه سيتم ابتداء من الأحد  مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية و وضع درجات التقديرية لها، وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  فور الانتهاء منها، وإعلانها اخر  الأسبوع المقبل.

 

 


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