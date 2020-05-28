اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عاوزين جنازة ويشبعوا لطم.. طبيب مصرى يتبرأ من "بوست" نشرته الجزيرة على لسانه

الخميس، 28 مايو 2020 02:31 م
عاوزين جنازة ويشبعوا لطم.. طبيب مصرى يتبرأ من "بوست" نشرته الجزيرة على لسانه بوست الطبيب على الجزيرة
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبرأ طبيب مصرى يدعى أحمد شرابى من "بوست" نسبته له الصفحة الرسمية لـ "الجزيرة"، يحذر فيه المتابعين له من فيروس كورونا، وتحديدا خلال الفترة المقبلة، حيث رفض الدكتور أحمد شرابى، ما قامت به صفحة قناة الجزيرة، مؤكدا أنه غير مسئول عما نشرته قناة الجزيرة على لسانه ودون إذنه أو توضيح، واستخدام صورته دون إذنه أيضا.

الطبيب أحمد شرابى
الطبيب أحمد شرابى

 

وقال شرابى عبر حسابه على "فيس بوك"، "انا غير مسئول عن اللي نشرته قناة الجزيره علي لساني بدون إذني وبدون توضيح وحاطه صورتي بدون اذن .. الكلام كان اننا بدأنا من اسبوع مرحلة العزل المنزلي مجبرين .. يعني حالات كورونا تتعزل في البيت وتاخد علاجها في البيت ، والمخالطين يعزلوا نفسهم في "

شرابى على حسابه
شرابى على حسابه

 

الدكتور أحمد شرابى كتب بالفعل قائلا، " لو تقدر ..أقفل علي أهل بيتك باب اسمنت مسلح طوال الشهر الجاي، فالقادم مرعب"، ولكن الجزيرة استقطعت هذا الحديث من سياقه، حيث أوضح الطبيب، "ليه البوست ده؟ .. بدأنا من اسبوع مرحلة العزل المنزلي مجبرين .. يعني حالات كورونا تتعزل في البيت وتاخد علاجها في البيت ، والمخالطين يعزلوا نفسهم في البيت .. المرعب بقي اللي لاحظته أن حالات كورونا مش ملتزمه بالعزل المنزلي و بتختلط بالناس عادي جدا ، والمخالطين بيخرجوا يمارسوا حياتهم عادي جدا .. والنتيجه انتشار الفيروس بشكل مرعب جدا الفتره الجايه"

 

وتابع، "المطلوب؟ ... أن الناس تقعد في بيوتها علشان تقلل فرص العدوي .. ولو حد مضطر يخرج يلبس كمامه وميلمسش حد او حاجه بدون جوانتي ويترمي بعد استخدامه مباشرة، وفي أماكن العمل ممنوع حد من العاملين أو الزبائن يدخل بدون كمامه ونعمل مسافه مترين بينك وبين أي حد بيكلمك وتعمل ساتر زجاج أو بلاستيك بين مكتبك وبين الناس ... ونغسل ايدينا كل شويه بالماء والصابون أو الكحول علطول"


طبيب مصرى

الجزيرة

كورونا

فيس بوك

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤلفة هارى بوتر تدعم جهود الإغاثة من كورونا وتنشر كتابا للأطفال مجاناً

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 م

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. كورونا تقوض الديمقراطية

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 م

علماء صينين يروجون لعلاج بالأعشاب يخفف من أعراض كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 م

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

الخميس، 28 مايو 2020 01:56 م

الحكومة:إجراء 8900 "‪PCR‬" و20 ألف تحليل سريع للكشف عن كورونا للأطقم الطبية

الخميس، 28 مايو 2020 01:55 م

الصحف العالمية اليوم: فيروس كورونا قد لا ينتهى أبدا حتى لو تم التوصل إلى لقاح.. تفاصيل قرار ترامب المتوقع صدوره اليوم بشأن السوشيال ميديا.. أكبر شركات السياحة البريطانية تلغى مئات آلاف الرحلات بسبب كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 01:53 م

غادة والى: جائحة فيروس كورونا قد تدمر 195 مليون وظيفة

الخميس، 28 مايو 2020 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة