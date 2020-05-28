عاوزين جنازة ويشبعوا لطم.. طبيب مصرى يتبرأ من "بوست" نشرته الجزيرة على لسانه

كتب خالد إبراهيم

تبرأ طبيب مصرى يدعى أحمد شرابى من "بوست" نسبته له الصفحة الرسمية لـ "الجزيرة"، يحذر فيه المتابعين له من فيروس كورونا، وتحديدا خلال الفترة المقبلة، حيث رفض الدكتور أحمد شرابى، ما قامت به صفحة قناة الجزيرة، مؤكدا أنه غير مسئول عما نشرته قناة الجزيرة على لسانه ودون إذنه أو توضيح، واستخدام صورته دون إذنه أيضا.



الطبيب أحمد شرابى

وقال شرابى عبر حسابه على "فيس بوك"، "انا غير مسئول عن اللي نشرته قناة الجزيره علي لساني بدون إذني وبدون توضيح وحاطه صورتي بدون اذن .. الكلام كان اننا بدأنا من اسبوع مرحلة العزل المنزلي مجبرين .. يعني حالات كورونا تتعزل في البيت وتاخد علاجها في البيت ، والمخالطين يعزلوا نفسهم في "



شرابى على حسابه

الدكتور أحمد شرابى كتب بالفعل قائلا، " لو تقدر ..أقفل علي أهل بيتك باب اسمنت مسلح طوال الشهر الجاي، فالقادم مرعب"، ولكن الجزيرة استقطعت هذا الحديث من سياقه، حيث أوضح الطبيب، "ليه البوست ده؟ .. بدأنا من اسبوع مرحلة العزل المنزلي مجبرين .. يعني حالات كورونا تتعزل في البيت وتاخد علاجها في البيت ، والمخالطين يعزلوا نفسهم في البيت .. المرعب بقي اللي لاحظته أن حالات كورونا مش ملتزمه بالعزل المنزلي و بتختلط بالناس عادي جدا ، والمخالطين بيخرجوا يمارسوا حياتهم عادي جدا .. والنتيجه انتشار الفيروس بشكل مرعب جدا الفتره الجايه"

وتابع، "المطلوب؟ ... أن الناس تقعد في بيوتها علشان تقلل فرص العدوي .. ولو حد مضطر يخرج يلبس كمامه وميلمسش حد او حاجه بدون جوانتي ويترمي بعد استخدامه مباشرة، وفي أماكن العمل ممنوع حد من العاملين أو الزبائن يدخل بدون كمامه ونعمل مسافه مترين بينك وبين أي حد بيكلمك وتعمل ساتر زجاج أو بلاستيك بين مكتبك وبين الناس ... ونغسل ايدينا كل شويه بالماء والصابون أو الكحول علطول"