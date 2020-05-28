طالب بجامعة أسيوط يرسم لوحة فنية تجسد "المنسى" على جدران أحد شوارع القوصية

أسيوط – هيثم البدرى

قام الطالب أحمد فتحى الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط برسم لوحة فنية تجسد الشهيد أحمد المنسى على جدران أحد شوارع مدينة القوصية .

وصرح الطالب أحمد فتحى، أن قيامه برسم اللوحة الفنية جاءت إعجاباً بشجاعة وبطولات الشهيد أحمد المنسى والتى تعرف عليها من قرب خلال متابعته لمسلسل "الاختيار" والذى جسد شخصيته الفنان أمير كرارة ، وهو ما دفعه إلى التعبير عن ذلك الإعجاب من خلال لوحة فنية تخلد ذكراه على أحد شوارع مدينة القوصية والمتفرع من شارع مدرسة التجارة والمجاور لمحل سكنه.

وأوضح أحمد فتحى، أن اللوحة استغرقت منه 18 ساعة عمل على مدار يومين متواصلين، وذلك باستخدام الألوان البلاستيكية، وبمساعدة صديقه محمود عواض أحد أبناء مدينة القوصية عضو فريق "أستيكة" الذى قام بتشكيله ويضم عدد من الشباب الموهيين فى الرسم وذلك لتشجيعهم على ممارسة هوايتهم، كاشفاً عن اتجاهه إلى تكرار تجربة رسم شخصية الشهيد المنسى ورسم شخصيات أخرى بارزة فى مختلف المجالات وذلك على جدران الشوارع وذلك للتأكيد على إبراز العناصر الإيجابية والشخصيات المتميزة فى المجتمع



لوحة المنسى