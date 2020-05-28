اليوم السابع
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صحيفة: كورونا يحيى جهود منع نواب الكونجرس من النوم فى الكابيتول

الخميس، 28 مايو 2020 05:19 م
صحيفة: كورونا يحيى جهود منع نواب الكونجرس من النوم فى الكابيتول مبنى الكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة يو إس إيه توادى الأمريكية إن جائحة كورونا قد أحيت جهودا لمنع نوم أعضاء الكونجرس، القادمين من مختلف الولايات إلى واشنطن لأداء مهام عملهم فى العاصمة واشنطن، فى مكاتبهم.

 

وأشارت الصيحيفة إلى أن العشرات من المشرعين الأمريكيين لديهم فى مكاتبهم سرير خفى، أو أريكة تستخدم كسرير، أو سرير قابل للطى أو مراتب مؤقتة، تجعل المكتب المنزل الثانى لهم، ويستيقظون فى الصباح ويستعدون للعمل قبل وصول موظفيهم فى صباح اليوم التالى. ويقدر عدد المشرعين الذين ينامون فى مكاتبهم حوالى 100 مشرع، ومنهم زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب كيفين نمارثى، النائب عن ولاية كاليفورنيا.

 

وتشير الصحيفة إلى أن كورونا أعاد إشعال معركة لإيقاف ما أصبح يعرف باسم تجمع الأريكة، حيث يجادل بعض المشرعين بأن نوم زملائهم فى مكاتبهم ليس فقط غير لائق، وإنما يزيد من نشر كوفيد 19 بين الزملاء والموظفين فى مبنى الكابيتول الأمريكى.

 واستهدفت النائبة جاكى سباير هذا الأسلوب، فأرسلت رسالة إلى الطبيب الخاص بالكونجرس ومهندس الكابيتول والوكالة المكلفة بصيانة المبنى وتشغيله، وطالبت بحظر ذلك فى ظل الوباء. وقالت سباير فى فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى ظهرت فيه وهى ترتدى البيجاما وتجلس بجوار أريكة مغطاة بملاءات السرير، إن هذا هو السر الصغير القذر. فى نهاية اليوم، عندما يعود معظم الأعضاء إلى شققهم أو مساكنهم، هناك ما يزيد من 100 عضو فى مجلس النواب يضعون أوراقهم القانونى، على الأقل أمل أن يفعلوا، ويذهبوا إلى الفراش هنا فى المكاتب".


الكونجرس

النواب الامريكيين

كورونا

الكابيتول

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