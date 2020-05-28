اليوم السابع
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"صحة جنوب سيناء": 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا فى مدينة الطور

الخميس، 28 مايو 2020 05:49 م
"صحة جنوب سيناء": 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا فى مدينة الطور كورونا - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أكد الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة بجنوب سيناء ومدير عام الطب الوقائى فى بيان له، أن الحالات الإيجابيـة لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 فى الفترة من يوم السبت الموافــق 23 مايو 2020 حتى اليوم الخميـس الموافق 28 مايو 2020 بلغت عددها 18 حالة إيجابية، وتتوزع الحالات جغرافياً بين معظـــم أحياء مدينة طور سيناء.

ويهيب الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة بالمواطنين داخل طور سيناء بالتزام المنزل وعدم الخروج إلا فى الحالات القصوى خلال الفترة القادمة وعدم السماح لاى من أفراد الأسرة أو الأطفال الخروج والجلوس فى الـشوارع كما تم ملاحظتة الفتره الماضية بمختلف أحياء المدينة، والالتزام بالمنزل .

كما كلف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتورة أمانى الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالمرور على الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

وقامت الدكتورة أمانى الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق العمل المرافق لها خلال أول وثانى وثالث أيام العيد بالمرور على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس.

وتم تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية والإطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة وتوافرالمستلزمات الطبية والمستلزمات الوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، والتأكيد على أهمية الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار العدوى.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بأن المرور مستمر على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظامه والمتابعة الدورية للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية.


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فيروس كورونا

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وكيل مديريه الصحه بجنوب سيناء

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