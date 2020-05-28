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شكرا قرائنا.. اليوم السابع يصل لـ 7 ملايين متابع على انستجرام

الخميس، 28 مايو 2020 11:43 ص
شكرا قرائنا.. اليوم السابع يصل لـ 7 ملايين متابع على انستجرام اليوم السابع على انستجرام
كتب خالد إبراهيم

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فى أقل من 3 شهور، حقق الحساب الرسمى لـ "اليوم السابع"، على انستجرام مليون متابعة جديدة، ليصل إجمالى عدد المتابعين عبر حساب اليوم السابع على "انستجرام" إلى 7 ملايين متابع، وهى الثقة التى يوليها المتابعون إلى "اليوم السابع" على مدار سنوات طويلة، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية، المعتمدة على الدقة والسرعة فى ذات الوقت.

اليوم السابع على انستجرام
اليوم السابع على انستجرام

 

"اليوم السابع" يؤكد من جديد، صدارته وتفوقه على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضا تفوقه الكاسح من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية فى أفضل صورة، وبدقة كبيرة، تعتمد فى المقام الأول على احترام القارئ وتقدم له المعلومة أو الخدمة فى قالب جذاب ومتجدد بإستمرار.

أبرز القصص والمتابعات اليومية على انستجرام اليوم السابع
أبرز القصص والمتابعات اليومية على انستجرام اليوم السابع

 

أفضل الخدمات الإخبارية للقارئ
أفضل الخدمات الإخبارية للقارئ

 

"اليوم السابع" يضع دائما نصب عينيه، ضرورة إرضاء كافة الأذواق، من خلال تقديم خدمة اخبارية متميزة تغطى وتشمل كافة المجالات الصحفية، التى تهم القراء فى مصر، والوطن العربى،وأيضا يسعى لتقديم كافة الخدمات من خلال موقع الإلكترونى أو الصحيفة الورقية، وكذلك المنصات المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث تتلقى هذه الحسابات آلاف الرسائل اليومية ما بين الأسئلة والاستفسارات يجيبها عليها فريق متكامل ومتميز من المحررين الصحفيين.

انستجرام اليوم السابع
انستجرام اليوم السابع

 

خدمات اللايف مع نجوم المجتمع
خدمات اللايف مع نجوم المجتمع

 

متابعة حسابات النجوم على انستجرام اليوم السابع
متابعة حسابات النجوم على انستجرام اليوم السابع

 

الطفرة التى شهدتها حسابات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى هذه الحسابات وزيادة أعداد متابعيها يوميا بعد يوم، ترجع لثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى، مصريا وعربية، لإدراك المتابعين على أنهم سيجدوا كل ما يبحثوا عنه سواء فى الموقع الإلكترونى أو من خلال الحسابات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا تنبع ثقة القراء فى اليوم السابع، من دقة المعلومات والأخبار التى ينشرها اليوم السابع عبر موقع أو على منصاته فى وسائل التواصل الاجتماعى.


اليوم السابع

انستجرام

مواقع التواصل الاجتماعى

السوشيال ميديا

الخدمات الاخبارية

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