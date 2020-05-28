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شركة Apple تعيد فتح 100 متجر في أمريكا هذا الأسبوع

الخميس، 28 مايو 2020 01:11 ص
شركة Apple تعيد فتح 100 متجر في أمريكا هذا الأسبوع
كتبت: نهال طارق

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قالت شبكة CNN الأمريكية إن شركة Apple قررت إعادة فتح 100 متجر إضافي للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع اضطرت إلى إغلاقها في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا على الرغم من أن العملاء لن يتمكنوا من الدخول إلى العديد من هذه المتاجر بعد.

وقالت الشركة إن معظم المتاجر ستقدم فقط خدمات واجهة المحل، ما يعني أنه يمكن للعملاء زيارة المواعيد في Genius Bar أو طلب الشراء عبر الإنترنت واستلامها من المتاجر.

وسيسمح حوالي 40 متجرًا في عدد من الولايات الأمريكية من ضمنها ولاية أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وساوث كارولينا وتكساس وفرجينيا للعملاء بالدخول.

ووفقا للتقرير بدأت Apple في إعادة فتح منافذ البيع بالتجزئة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر حيث بدءًا عدد قليل من المتاجر في أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا، وأشارت الشركة انها ستطلب فحوصات درجة الحرارة وأغطية الوجه للموظفين والعملاء بالإضافة إلى تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المتجر في كل مرة.

وقالت آبل في بيان: "نحن ملتزمون بإعادة فتح متاجرنا بطريقة مدروسة للغاية مع صحة وسلامة عملائنا وفرقنا كأولوية قصوى لدينا ، ونتطلع إلى رؤية عملائنا مرة أخرى قريبًا".

تمتلك شركة ابل 510 متاجر حول العالم، منها 271 في الولايات المتحدة وأعادت الشركة حتى الآن فتح حوالي 100 متجر حول العالم  بما في ذلك الصين والنمسا وأستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

ووفقا لآخر الاحصائيات فان حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة وبذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا فى العالم حتى الآن.


الولايات المتحدة

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APPLE

وباء كورونا

وفيات كورونا

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