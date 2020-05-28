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سكرتيرة البيت الأبيض: تويتر يستهدف الرئيس ويجب التحقق من معلومات وسائل الإعلام

الخميس، 28 مايو 2020 09:04 م
سكرتيرة البيت الأبيض: تويتر يستهدف الرئيس ويجب التحقق من معلومات وسائل الإعلام ماكنانى
كتبت: نهال أبو السعود

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عقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني جلسة إحاطة افتتحتها بالاعتراف بخسارة جورج فلويد ، قائلة إن وفاته "مأساوية للغاية"، وأكدت أيضا أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تورط الشرطة في وفاة فلويد مشددة على أن العدالة ستتحقق كما نتقدت كايلي ماكناني تويتر على نطاق واسع لتدقيقه في اثنتين من تغريدات ترامب حول التصويت عبر البريد.

 

وقالت ماكناني إن أداة التحقق على تويتر "استهدفت رئيس الولايات المتحدة" ، مضيفة إن المنصة "حريصة على فرض الرقابة على الرئيس ترامب وموظفيه".

 

وفي نفس السياق سأل مراسل CNN جيم أكوستا، كايلي ماكناني لماذا لا يعتقد ترامب ومستشاريه أنه يجب التحقق من المعلومات بالنظر إلى أن ترامب غالبًا ما شارك معلومات كاذبة أو مضللة عبر تويتر، وهنا اختلفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض مع مع فرضية سؤال اكوستا، مؤكدة أن وسائل الإعلام هي في الواقع بحاجة إلى التحقق من المعلومات.

 

وقالت ماكناني مدافعة عن الرئيس ترامب: "نيته كانت دائمًا تقديم معلومات صادقة للشعب الأمريكي."

 

 


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دونالد ترامب

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جورج فلويد

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