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رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

الخميس، 28 مايو 2020 01:56 م
رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
 
وأضاف، خلال لقائه اليوم مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: تكاتفنا معاً هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه.
 
 
 
اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (1)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (2)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (3)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (4)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (5)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعه الطبيه المعنيه لبمجابهة فيروس كورونا (6)
 

 

 


نقيب الاطباء

مصطفى مدبولى

نقابة الاطباء

حسين خيرى

مواجهة كورونا

اليوم السابع بلس

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