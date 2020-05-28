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الخميس، 28 مايو 2020 12:53 م
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رئيس الوحدة بشنبارة الميمونة بالشرقية يوضح حقيقة إصابات كورونا الجماعية

الخميس، 28 مايو 2020 12:20 م
رئيس الوحدة بشنبارة الميمونة بالشرقية يوضح حقيقة إصابات كورونا الجماعية فيروس كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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قال حسام الشناوى رئيس الوحدة المحلية لقرية شنبارة الميمونة بالشرقية لـ " اليوم السابع " ، أن أعمال والتعقيم تتم بشكل دورى، وأنه يمر بنفسه على رأس لجان بنطاق الوحدة المحلية لمتابعة إجراءات الحظر، مؤكدا أنه أنه يتعامل بكل حزم مع المخالفين

وبشأن إعداد المصابين، قال لا يوجد أى وفيات بالكورونا بالقرية ، وأن عدد المصابين طبقا لإخطار الصحة هو 5 حالات منذ ظهور الفيرس، حيث خضعت أسرهم للعزل، وتم توفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وتعقيم منازلهم بشكل دورى ، لافتا أن الأهالى يخلطون بين حالات الاشتباه والإصابة الحقيقة مما يشيع إعداد غير حقيقة، مؤكد أن الوفاة طبقا للتعليمات لابد أن يتم اخطار الوحدة المحلية بها لإجراء تطهير و الإشراف على محضر دفن بالتنسيق مع الطب الوقائى والشرطة، وهو لم يحدث بالقرية حتى اليوم ، حيث أن جميع الوفيات طبيعية

وتابع أنه بصدد تشكيل لجان من الشباب بالقرية و توابعها، للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية و عمليات التعقيم الدورية بكل منطقة .

 


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