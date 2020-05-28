اليوم السابع
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خروج 8 متعافين من كورونا مستشفى العزل ببنى سويف

الخميس، 28 مايو 2020 01:15 ص
خروج 8 متعافين من كورونا مستشفى العزل ببنى سويف المتعافون أثناء خروجهم
بني سويف أيمن لطفي

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أعلنت مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات بمدينة بنى  سويف الجديدة شرق النيل، مساء أمس الأربعاء، عن خروج  8 مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من المرض، ليصل إجمالى  الذين غادروا المستشفى منذ تشغيلها إلى 114 مواطنا من محافظات مختلفة، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح مدير المستشفى الحالي، وبرعاية من محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى  غنيم.

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى  تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى  ظل أزمة فيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه  تم تشغيل مقر  المدينة الجامعية ببنى  سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري، لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى  التام والخروج ، وذلك فى  إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى  لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج  لدخول المستشفيات.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى  بيان، إلى متابعة محافظ بنى  سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى  قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى  سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى  التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة موجها  الشكر إلى  الدكتور أسامه احمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى  الفترة الحالية والفريق الطبى  والتمريض والادارين والخدمات المعاونه على أداء واجبهم تجاه المرضى.


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