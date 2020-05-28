حصيلة الوفيات فى القارة الأوروبية بسبب كورونا تتخطى حاجز الـ 175 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الوفيات فى القارة الأوروبية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 175 ألف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المئة ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل، وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا.

وفيما أعلنت السلطات الصحية فى الهند عن تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة فى روسيا عن أخر مستجدات الوباء العالمى، حيث تم تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 والإصابات إلى 379051 داخل روسيا.

وتخطّت البرازيل، عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

وأعلنت وزارة الصحة فى الكويت، عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع الى 175، كما تم تسجيل 692 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 23267، في وقت ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 7946 بعد الإعلان عن تماثل 640 حالة للشفاء.