حبس سائقين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمقطم 4 أيام

كتب ـ سليم على

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فى المقطم . وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام سائقان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سوداني وعملات قديمة. بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير باستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.