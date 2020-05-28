جوزيب بوريل يناقش تطورات سد النهضة مع مفوض الاتحاد الأفريقى

كتبت هناء أبو العز

أجرى جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، مكالمة هاتفية مع مفوض مفوضية الاتحاد الأفريقى للسلام والأمن إسماعيل شرقي.

وتبادل الممثل السامي والمفوض الشرقي وجهات النظر حول آخر التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدا أن حل نزاع النيل مسألة استقرار للمنطقة بأسرها.

وخلال الأسابيع الماضية، عمل نائب الرئيس بوريل مع جميع الأطراف وشجعها بشدة على تجنب الاستقطاب المتزايد، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار استئناف المحادثات الفنية بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.

ومن المهم الآن تجنب المزيد من التصعيد وإيجاد حل عاجل ومفيد للطرفين، وأكد الممثل السامي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الأطراف في هذا المسعى وتبادل خبراته.