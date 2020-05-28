اليوم السابع
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تعرف على بدايات وأطوال فصول السنة المتبقية بـ2020

الخميس، 28 مايو 2020 05:04 ص
تعرف على بدايات وأطوال فصول السنة المتبقية بـ2020 الإنقلاب الشمسى
كتب محمود راغب

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حوالى شهر تقريبًا بات يفصلنا على انتهاء فصل الربيع الذى بدأ جغرافيا 21 مارس الماضى، فبعد الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيًا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى، وتنقص فى نصف الكرة الجنوبى وهكذا حتى تعامدت أشعتها تمامًا على خط الاستواء يوم 21 مارس الماضى "الاعتدال الربيعى" فتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، وحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية .

وينشر "اليوم السابع" مواعيد بدايات فصول السنة وطولها فى عام 2020، كما يلى :

- فصل الصيف:

يبدأ: السبت 20 يونيو عند الساعة 23 والدقيقة 44

طوله: 92 يوما و17 ساعة و53 دقيقة

 

- فصل الخريف:

يبدأ: الثلاثاء 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31

طوله: 93 يوما و15 ساعة و 46 دقيقة

 

- فصل الشتاء:

يبدأ: الإثنين 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02

طوله: 89 يوما و20 ساعة و30 دقيقة .

 

وتدور الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحث الفصول الأربعة " الشتاء – الربيع – الصيف – الخريف".

 

 

 


 


الانقلاب الصيفى

الصيف

فصل الصيف

فصل الشتاء

فصل الخريف

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