تعرف على المستشفيات المخصصة لعلاج مصابى فيروس كورونا بالوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مستشفيات لعلاج مرضي فيروس كورونا " كوفيد – 19" بزمام محافظة الوادي الجديد، كمستشفيات ومراكز عزل وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وهي:

مستشفى الخارجة العام – شارع النبوى المهندس

مستشفى الداخلة العام – مدينة موط بالداخلة

مستشفى الفرافرة المركزي – مدينة الفرافرة

مستشفى الصدر بالخارجة – حى الشعلة بالخارجة

مستشفى الحميات بالخارجة – حى الشعلة بالخارجة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أنه جرى تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

وكانت قد سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، 3 حالات إصابة وحالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، نشرته صفحة المحافظة عبر موقع فيس بوك، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس بواقع حالة في مركز الخارجة وأخري في مركز الداخلة وأخيرة في مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة بدون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف الزملوط، أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ 5 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأوضح أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.



