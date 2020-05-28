تراجع بورصة أبوظى بنسبة 0.35% بالختام..وصعود "مسقط" بنسبة 2.18%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 14.446 نقطة ليغلق عند مستوى 4119.318 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 300 مليون درهم ليغلق عند مستوى 462.6 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 139.4 مليون سهم، بقيمة 443 مليون درهم، عبر تنفيذ 3487 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.43%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 23.42%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5.04%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 4.35%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.91%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 123.3 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.64%.

وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.18% رابحاً 75.12 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.800 نقطة، وبلغ حجم التداول 16.6 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال عبر تنفيذ 735 صفقة لعدد 39 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 28 سهماً على رأسها "الرؤية للتأمين" بنسبة 7.06%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 7%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 6.35%، فيما تراجع سهم "أسمنت عمان" بنسبة 2.13%.