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بوريس جونسون يبرز 5 معايير يجب توافرها قبل تخفيف الإغلاق فى بريطانيا

الخميس، 28 مايو 2020 06:42 م
بوريس جونسون يبرز 5 معايير يجب توافرها قبل تخفيف الإغلاق فى بريطانيا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه يجب تلبية خمسة اختبارات قبل تعديل الإغلاق، وذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى حول تطورات فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

 

وقال جونسون إن الخمسة معايير التى يجب توافرها تشمل حماية قدرة هيئة الصحة الوطنية على التأقلم. وتشير البيانات إلى أنه في 26 مايو ، تم إدخال 475 شخصًا في إنجلترا إلى المستشفى مصابًا بالفيروس التاجي ، نزولًا من ذروة بلغت 3121 في 2 أبريل. ويقول إن هذا المعيار يتم تلبيته.

ومع استمرار انخفاض أعداد الوفيات اليومية، يقول جونسون إنه المعيار الثانى يتحقق، ويظهر المتوسط ​​المتداول لمدة 7 أيام أن معدل الوفيات اليومي في المملكة المتحدة يبلغ 256، اعتبارًا من 28 مايو.

وقال إن الحكومة راضية عن تحقيق المعيار الثالث وهو انخفاض ​​معدل الإصابة إلى مستويات يمكن التحكم فيها في جميع المجالات. وحتى 28 مايو ، تم تأكيد 1،887 حالة.

وتوجد تحديات تشغيلية ، بما في ذلك قدرة الاختبار ومعدات الوقاية الشخصية ، معروضة للطلب في المستقبل. وصلت قدرة الاختبار الآن إلى 161.214 يوميًا وتم تعزيز إمدادات معدات الوقاية الشخصية. يقول جونسون إنهم راضون عن المعيار الرابع الذي يتم تحقيقه.

وأخيرا،  يجب ألا تنطوي أي تعديلات على التدابير الحالية على خطر حدوث ذروة ثانية للعدوى التي يمكن أن تطغى على هيئة الصحة الوطنية.


بوريس جونسون

المملكة المتحدة

كورونا

اغلاق كورونا

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