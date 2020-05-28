بريطانيا: تسجيل 377 وفاة جديدة ليرتفع العدد الاجمالي إلى 37837

كتب رامى محيى الدين

سجلت السلطات البريطانية 377 وفاة جديدة ليرتفع العدد الاجمالى إلى 37837، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها .

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة، تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق الاتحاد الإفريقى، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية، تغريدة عبر تويتر، جاء فيها :"المملكة المتحدة تساهم بمبلغ 20 مليون جنيه استرلينى (24.3 مليون دولار) فى صندوق الاتحاد الافريقى للاستجابة لكوفيد-19، ما يجعلها أكبر جهة مانحة للصندوق".

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، بفرض حجر صحى لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج، حسب ما ذكرته قناة سكاى نيوز الاخبارية.

ومن جانب آخر، ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن هيئة الصحة العامة فى بريطانيا، تعتزم بدء اختبارات الأجسام المضادة بشكل مجانى لفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لأجل الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى دون أن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا.

وتأتى تلك الخطوة الصحية إثر التوصل إلى اتفاق بين هيئة الصحة العامة والحكومة فى بريطانيا وقال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن الحكومة وقعت عقودا لأجل توفير عشرة ملايين من اختبارات الكشف عن الأجسام المضادة.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى معرفة الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويرجح أنهم حصلوا على مناعة ضد الفيروس وستشمل الاختبارات من يعملون فى قطاع القطاع الصحة، فى مرحلة أولى، إلى جانب المرضى والعاملين فى دور الرعاية، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة البريطانى، أن هذه الفحوص تشكل خطوة ضمن برنامج البلاد لأجل الرفع من فحوص الكشف عن فيروس كورونا، وقبلها أكد متحدث باسم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن هذه الفحوص ستكون مجانية لمن يحتاجونها، حيث يأتى هذا فى وقت ما تزال الأوساط العلمية فى حالة انقسام حيال احتمال إصابة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا للمرة الثانية. لكن هذه الخطوة ستكون مهمة جدا، بحسب الوزير البريطانى، لأجل فهم كيف يتفاعل جسم الإنسان مع فيروس كورونا وكيف ينتشر فى مختلف مناطق البلاد.