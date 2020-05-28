المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: كورونا لن يختفى الخريف أو الشتاء المقبلين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه مع استمرار معاناة الولايات المتحدة من تفشى وباء كورونا، فإن المخاوف من موجة ثانية تلوح فوق البلاد.

وأضافت المجلة أنه فى حين لا يوجد شك أن المزيد من الحالات ستواصل الظهور فى الأشهر القادمة، فربما لا يكون الوقت قد تأثر للغاية أمام أمريكا لمنع موجة ثانية من كوفيد 19، بحسب ما يوضح د. أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الوطنى الامريكى للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل كوفيد بالبيت الأبيض.

وفى تصريحات للمجلة، قال فاوتشى إن الأمر بأيديهم، فيمكن منع موجة ثانية إذا تمت الاستجابة للإصابات التى لا مفر لها التى ستحدث فى الخريف والشتاء.

وتابع فاوتشى قائلا إنه لا شك أن الفيروس لن يختفى من الكوكب بالوقت الذى سنصل فيه إلى الخريف والشتاء، لأن هناك نشاط كبير الآن فى الولايات المتحدة، حتى على الرغم من تراجع معدل الإصابة فى بعض الولايات.

وتابع فاوتشى قائلا إنه لأن فيروس كورونا المسجد منتشر وينتقل بصورة كبيرة، فإنه لا يعتقد أن هناك فرصة فى العالم بأن يتم تجنب مزيد من الإصابات، وأكد أنه ستكون هناك إصابات حتما فى الخريف والشتاء. وأوضح كبير الأوبئة الأمريكى الأبرز أنه من الصعب جدا السيطرة على الفيروس والقضاء عليه تماما، وستكون هناك دائما بعض العدوى فى جزء من الكوكب، خاصة وأن الناس يسافرون.

لكنه استطرد قائلا إنه عندما تظهر هذه الحالات الحتمية، فإن هذا لا يعنى أنه سيكون لدينا حتما موجة ثانية، موضحا أن الأمر يتعلق بكيفية الاستجابة لمنع هذه العدوى من أن تصبح موجة متصاعدة حقيقية، وشدد على ضرورة ان نكون قادرين على "الإمساك بالثور من قرنيه" والاستعداد لذلك.