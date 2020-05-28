اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: كورونا لن يختفى الخريف أو الشتاء المقبلين

الخميس، 28 مايو 2020 01:04 م
المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: كورونا لن يختفى الخريف أو الشتاء المقبلين انتونى فاوتشى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه مع استمرار معاناة الولايات المتحدة من  تفشى وباء كورونا، فإن المخاوف من موجة ثانية تلوح فوق البلاد.

 

وأضافت المجلة أنه فى حين لا يوجد شك أن المزيد من الحالات ستواصل الظهور فى الأشهر القادمة، فربما لا يكون الوقت قد تأثر للغاية أمام أمريكا لمنع موجة ثانية من كوفيد 19، بحسب ما يوضح د. أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الوطنى الامريكى للحساسية والأمراض المعدية وعضو فريق عمل كوفيد بالبيت الأبيض.

 

 وفى تصريحات للمجلة، قال فاوتشى إن الأمر بأيديهم، فيمكن منع موجة ثانية إذا تمت الاستجابة للإصابات التى لا مفر لها التى ستحدث فى الخريف والشتاء.

 

 وتابع فاوتشى قائلا إنه لا شك أن الفيروس لن يختفى من الكوكب بالوقت الذى سنصل فيه إلى الخريف والشتاء، لأن هناك نشاط كبير الآن فى الولايات المتحدة، حتى على الرغم من تراجع معدل الإصابة فى بعض الولايات.

 

 وتابع فاوتشى قائلا إنه لأن فيروس كورونا المسجد منتشر وينتقل بصورة كبيرة، فإنه لا يعتقد أن هناك فرصة فى العالم بأن يتم تجنب مزيد من الإصابات، وأكد أنه ستكون هناك إصابات حتما فى الخريف والشتاء. وأوضح كبير الأوبئة الأمريكى الأبرز أنه من الصعب جدا السيطرة على الفيروس والقضاء عليه تماما، وستكون هناك دائما بعض العدوى فى جزء من الكوكب، خاصة وأن الناس يسافرون.

 

 لكنه استطرد قائلا إنه عندما تظهر هذه الحالات الحتمية، فإن هذا لا يعنى أنه سيكون لدينا حتما موجة ثانية، موضحا أن الأمر يتعلق بكيفية الاستجابة لمنع هذه العدوى من أن تصبح موجة متصاعدة حقيقية، وشدد على ضرورة ان نكون قادرين على "الإمساك بالثور من قرنيه" والاستعداد لذلك.


انتونى فاوتشى

كورونا

الموجة الثانية

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جونز هوبكنز : وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتعدى حاجز الـ100 ألف

الخميس، 28 مايو 2020 09:04 ص

حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة آخر 24 ساعة تتخطى حاجز الـ100 ألف حالة

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:21 ص

أقلّ من 700 وفاة بكورونا فى الولايات المتّحدة لليوم الثالث على التوالى

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:51 ص

انهيار قطاع السيارات بسبب كورونا.. انخفاض المبيعات 14% فى العالم.. 15% تراجع بالولايات المتحدة.. وأوروبا تنقذ "رينو" الفرنسية بـ5 مليارات يورو ..65% خسائر بالمكسيك.. الاتحاد الصناعى الإيطالى: نحتاج لاستراتيجية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة