الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر تدعو لتوفير 3.19 مليار دولار للحد من إنتشار كورونا

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دعت الحركة الدولية للصليب والهلال الاحمر والتى تتكون من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الاحمر إضافة الى 192 جمعية وطنية للصليب والهلال الاحمر فى كل انحاء العالم دعت الجهات المانحة الى توفير تمويل بقيمة 3.1 مليار فرنك سويسرى ( 3.19 مليار دولار) وذلك لزيادة استجابتها العالمية على وجه السرعة للحد من الانتشار السريع لوباء كورونا ومساعدة اضغف سكان العالم .

وأشارت الحركة فى بيان صادر اليوم / الخميس/ فى جنيف إلى أن هذا النداء المنسق يبنى على النداء السابق الذى تم اطلاقه فى 26 مارس الماضى ويهدف لزيادة الخدمات المنقذة للحياة والدعم لمعالجة كل من الاثار المباشرة للوباء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد .

وقال جاجان تشاباجين الامين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الاحمر- وفقا للبيان - إن وباء كورونا يخلق نقاط ضعف جديدة للاشخاص الذين هم أكثر عرضة بالفعل للخطر مع تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى جانب الظروف الاقتصادية المعوقة ونقص الخدمات الصحية العامة والمياه المأمونة والصرف الصحى والنظافة الصحية .

من جهته ..قال روبرت ماردينى المدير العام للجنة الدولية للصليب الاحمر أن الوباء يخلق احتياجات على مستوى الأزمات ستدوم طويلا فى المستقبل سواء لدعم الصحة العقلية أو المساعدة الطبية في مناطق النزاع أو المساعدة فى كسب العيش ..مشيرا إلى أن اللجنة الدولية تعمل جنبا الى جنب مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك عند تقاطع الوباء والنزاع المسلح والعنف لضمان المساعدة .

وأشار الى انه سيتم تخصيص 1.9 مليار فرنك لدعم الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الاحمر فى توفير الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحى والتخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الأكثر ضعفا فى نفس الوقت الذى تحتاج اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى 1.2 مليون فرنك للمساعدة فى أماكن النزاع والعنف ودعم المرافق الطبية وأماكن الاحتجاز وكبح انتشارالفيروس بين النازحين والمحتجزين وضمان وصول الدعم الطبى .