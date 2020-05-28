اليوم السابع
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الجارديان: التعقب الفعال يمنع ذروة ثانية لكورونا ويقلل ساعات العمل المفقودة

الخميس، 28 مايو 2020 12:01 م
الجارديان: التعقب الفعال يمنع ذروة ثانية لكورونا ويقلل ساعات العمل المفقودة كمامات
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نظام التحديد والتتبع الفعال لمنع ذروة ثانية لفيروس كورونا لن ينقذ الأرواح فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يقلل من عدد ساعات العمل المفقودة بسبب المرض بنسبة تصل إلى 50٪، وفقًا لدراسة عالمية رئيسية.

 

وقالت منظمة العمل الدولية إن الاختبار والتتبع الفعالين للعدوى ضروريان إذا أراد أصحاب العمل أن يعود الموظفون إلى العمل وأن يظلوا أصحاء.

 

وتقدر هيئة الأمم المتحدة أنه يمكن تقليل خسائر ساعات العمل من حوالي 14٪ في البلدان التي وضعت أنظمة تتبع وتعقب ضعيفة وصولاً إلى 7٪ في البلدان ذات "أعلى كثافة في التتبع والتعقب".

 

في اليوم السابق لتقديم إنجلترا خطة اختبار وتتبع لمنع حدوث ذروة ثانية للفيروس ، قالت منظمة العمل الدولية إن هناك حاجة إلى نظام فعال أو أن أصحاب العمل والعمال سيفقدون الكثير من مزايا العودة إلى العمل.

 

وأوضحت الصحيفة أنه إذا ظل العمال قلقين بشأن التهديدات الصحية للعودة إلى العمل ، فإن ذلك سيترك العديد من الأشخاص المستضعفين مستبعدين ومعرضين لخطر فقدان العمل.

 

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، جاي رايدر ، "إن خلق تعافي غني بالعمالة يعزز أيضًا الإنصاف والاستدامة يعني جعل الأشخاص والمؤسسات تعمل مرة أخرى في أقرب وقت ممكن ، في ظروف آمنة". "يمكن أن يكون الاختبار والتتبع جزءًا مهمًا من حزمة السياسات إذا أردنا محاربة الخوف والحد من المخاطر ودفع اقتصاداتنا ومجتمعاتنا إلى التحرك بسرعة مرة أخرى."

 

وفقًا لمرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد19 وعالم العمل ، الطبعة الرابعة: "يقلل نظام التعقب والاختبار والتتبع من الاعتماد على تدابير الحبس الصارمة ؛ يعزز ثقة الجمهور وبالتالي يشجع الاستهلاك ويدعم التوظيف ؛ ويساعد على تقليل الاضطراب التشغيلي في مكان العمل ".

 

 

وأضاف: "يمكن أن يؤدي الاختبار والتعقب في حد ذاته إلى خلق وظائف جديدة ، حتى لو كانت مؤقتة ، يمكن استهدافها للشباب والمجموعات ذات الأولوية الأخرى".

 

 


كورونا

كوفيد19

نظام التعقب والتتبع

اختبارات كورونا

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