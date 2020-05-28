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البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الخميس، 28 مايو 2020 08:25 م
البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، أن إجمالى عدد فروع البنك التى تم التعامل معها منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد نتيجة ظهور حالات إيجابية بين العاملين أو أسرهم عدد بلغ 35 فرعًا بالإضافة إلى عدد محدود من الادارات المركزية تم التعامل معها جميعًا بشكل مؤقت لحين الاطمئنان على نتيجة تحاليل العاملين بها أو لمدة أسبوع أو أسبوعين بشكل احترازى.
 
ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض الفروع مغلقة إحترازيا حاليًا، والتى ستفتح تباعًا خلال الأسبوع الأول بعد إجازة العيد تبلغ حوالى 3%؜ من إجمالى عدد فروع البنك البالغة 512 فرعًا، لافتًا إلى أن البنك يمتلك 4500 ماكينة صراف آلى والقنوات الالكترونية من "الأهلى نت" و"الأهلى موبيل" التى تقدم من خلالها الخدمات المصرفية. 
 
ونعى رئيس البنك الأهلى المصرى، وفاة اثنين من العاملين بالبنك كنتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية إتباع تعليمات الصحة والوقاية للحد من انتشار وتداعيات هذه الجائحة.
 
وأشار رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء، مؤكدًا أن 20% من الحالات من بين العاملين بالبنك تعافت ويتم متابعة 75% من بالحجر المنزلى و5%؜ فقط تطلبت حالاتهم تلقى العلاج فى المستشفيات المخصصة لذلك. 
 
 

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