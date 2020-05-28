اليوم السابع
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الأمن التونسى يوقف 53 مهاجرا غير شرعى

الخميس، 28 مايو 2020 06:31 م
الأمن التونسى يوقف 53 مهاجرا غير شرعى أرشيفية
وكالات

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 أوقفت وحدات الأمن التونسى، 53 مهاجرًا غير شرعي بمحافظتى صفاقس ونابل، حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم، أن الوحدات الأمنية أوقفت في عمليات متفرقة خلال اليومين الماضيين 47 مهاجرًا غير شرعي، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقاً من شواطئ جبنيانة بمحافظة صفاقس، باتجاه الأراضي الأوروبية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"،  أعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أنه تم إيقاف ستة أشخاص بمدينة قليبية بمحافظة نابل، وهم بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.

وقد تم التحفظ على جميع المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.


الامن التونسى

تونس

هجره غير شرعيه

ايقاف مهاجرين

اخبار تونس

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