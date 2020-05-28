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اعرف شروط عودة الصلاة إلى الأقصى.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 05:31 م
اعرف شروط عودة الصلاة إلى الأقصى.. صور المسجد الأقصى
وكالات

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حددت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك التعليمات اللازمة للوافدين إلى المسجد، الذى سيُعاد فتح بواباته فجر الأحد، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين.

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ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية، في تعميم، الخميس، جميع المصلين ورواد المسجد الأقصى المبارك بالالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة وأهم ما فيها: التزام كل مصلٍ بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة، وخضوع كل مصلٍ لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد، والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء أداء الصلاة.

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ودعت الدائرة المصلين إلى الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الاسلامية لتأدية الصلاة سواءً الأماكن الـمسقوفة أو في الساحات.

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كما دعت إلى الاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.

وناشدت دائرة الأوقاف الإسلامية المصلين بعدم حضور مَن يعاني من أي أعراض مرضية إلى الـمسجد حرصاً على سلامة الجميع.


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