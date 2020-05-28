اختيار حقل نخيل إرشادى لتنفيذ مشروع تحسين جودة التمور بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى اختيار أحد الحقول كحقل إرشادى للمزارعين بالمنطقة، ليتم به تنفيذ مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاتها، وذلك استمراراً للدور الذي يقوم به المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل وإشراف الدكتور يوسف دياب وتعاون المختصين بمعمل بحوث النخيل.

وأضاف رضوان، أن المشروع يهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (التقويس - التكميم -عمليات الجمع - الحصاد - معاملات ما بعد الحصاد - والمكافحة البيولوجية من آفات الثمار) بهدف الوصول إلى إنتاج تمور ذات جودة عالية وخالية من الإصابات الحشرية والميكروبية وتنفيذ نموذج جيد يحقق أعلى إنتاجية وأعلي عائد اقتصادى.

وفى سياق متصل أكد رضوان، أن المديرية تنفذ قرارات المحافظ للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والتى تضمنت قرار رقم 97 لسنة 2017 بشأن حظر دخول فصائل النخيل من خارج المحافظة حفاظاً على الثروة القومية للمحافظة وقرار المحافظ بتجريم المزارعين المتقاعسين فى رش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء.

وأكد رضوان أن عدد النخيل الذى جرى فحصه بمعرفة فرق الفحص والتقصى بالمديرية وكافة الإدارات الزراعية التابعه لها ، بلغ 289360 شجرة نخيل، فيما بلغ عدد أشجار النخيل المصاب 3691 شجرة وعدد النخيل المعالج 3454 شجرة وعدد النخيل الذى تم إعدامه والتخلص منه بطرق آمنه هو 225 شجرة نخيل على مستوى المحافظة.