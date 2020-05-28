اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 06:00 م
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ألمانيا تستدعي السفير الروسى بسبب هجوم إلكترونى

الخميس، 28 مايو 2020 05:35 م
ألمانيا تستدعي السفير الروسى بسبب هجوم إلكترونى هاكر
رويترز

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 استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين اليوم الخميس للاحتجاج "بأشد العبارات الممكنة" على هجوم إلكتروني تعرض له مجلس النواب الألماني في عام 2015 وبحث العقوبات التي قد يتم فرضها على المسؤولين عن الهجوم.

ورفضت روسيا اتهامات بأن مخابراتها العسكرية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني بعدما أفادت وسائل إعلام بأن بيانات سرقت في الهجوم تشمل رسائل بالبريد الإلكتروني من مكتب دائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مسؤولا كبيرا بالوزارة أبلغ السفير بأن الحكومة ستدعو إلى تفعيل آلية عقوبات مرتكبي الهجمات الإلكترونية لدى الاتحاد الأوروبي بحق المسؤولين عن الهجمات.

وأصدر الادعاء الاتحادي أمر اعتقال في الخامس من مايو أيار بحق روسي يدعى ديمتري بادين فيما يتعلق بالهجوم، وقالت الوزارة الألمانية إن هناك أدلة قوية على أنه كان جزءا من وكالة المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) وقت وقوع الهجوم.

 

 

 

 
 

 


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