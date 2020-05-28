اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

آخر براءة.. نجيب ساويرس يصف نفسه فى صورة من أيام الطفولة

الخميس، 28 مايو 2020 03:22 م
آخر براءة.. نجيب ساويرس يصف نفسه فى صورة من أيام الطفولة الطفل نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف المهندس نجيب ساويرس، نفسه بأنه "آخر براءة"، وذلك ردا على صورته خلال فترة الطفولة، أعاد نشرها أحد متابعى ساويرس عبر تويتر.

الطفل نجيب ساويرس
الطفل نجيب ساويرس

ونشر المتابع الصورة موجها حديثه للمهندس نجيب ساويرس، صحبها بتعليق: "هاى.. مفاجأة مش كده"، ليرد ساويرس: "آخر براءة".

55
 
وكان النجم محمد هنيدى، داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث اقترح عليه شراء موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث كتب له :"اشترى تويتر"، ومن جانبه رد عليه قائلا "بيخسر"، فى إشارة للخسائر التى حققها الموقع فى الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك تعليقا على تغريدة أعاد نجيب ساويرس نشرها لأحد متابعيه يقول بها :" خليك انت كده قاعد على تويتر ليل و نهار ولا شغله و لامشغله .شوفلك شغلانه يا ابو عمو  تاكل منها عيش"، فجاء رد ساويرس عليه قائلا "بدور"، ليتدخل هنيدى قائلا "أشترى تويتر".

من ناحية أخرى حذر المهندس نجيب ساويرس، من عدم الإعلان حتى الآن عن عودة السياحة، كما هو الحال فى بعض الدول، والتى أكد أنها ستبدأ خلال أيام العودة، فى حين أننا لم نعلن مثلهم، حيث قال فى تغريدة على حسابه على تويتر، "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة.. السياح هيرجعوا امتى ويقول لى معرفش.. يبقى فيه حاجة غلط، اليونان واسبانيا وايطاليا أعلنوا إنهم هيفتحوا.. البعض 15 يونيه والباقى 1 يوليه.. الناس كلها بتحضر لاجازاتها من دلوقتى.. لازم نعلن وإلا مش هاينوبنا إلا الفتات".

وكان المهندس نجيب ساويرس، هنأ المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم عيدا طيبا وأوقاتا مليئة بالصحة والسعادة والفرحة بالحياة، طالبا منهم ألا يتركوا فيروس كورونا يمنعهم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة وفرح بالحياة، ومتسيبوش الكورونا دى تمنعكم من الصحبة والسعادة وحب العائلة والأصدقاء".


نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس

نجيب ساويرس فى الطفولة

محمد هنيدى

الطفل نجيب ساويرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة