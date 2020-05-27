اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: التعافى الاقتصادى فى أوروبا مهدد بسبب الانقسام حول خطة الإغاثة

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:18 م
CNN: التعافى الاقتصادى فى أوروبا مهدد بسبب الانقسام حول خطة الإغاثة رئيسة المفوضية الأوروبية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن المعركة حول كيفية تمويل تعافى الاتحاد الأوروبى من جائحة كورونا تثير توترات بين الدولة الثرية والأخرى الأفقر منها، مما يهدد بتأجيل التعافى الاقتصادى للقارة، وإطلاق العنان لقوى سياسية ومالية يمكن أن تقسمها.

 

 حيث من المقرر أن تكشف رئيس المفوضية الأوروبية يورسولا فون دير لين اليوم، الأربعاء، عن مقترحها لإخراج أوروبا من ركود تاريخى إلى جانب خطط لميزانية طويلة المدى للاتحاد الأوروبى، إلا أن الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء لا تزال بحاجة لحلها مما يزيد المخاطر باحتمال تعليق الإغاثة المطلوبة بشدة.

 

 فخلال الأيام الماضية،  رفضت مجموعة من الدول المحافظة مالية والتى تعرف باسم frugal Four، وهى النمسا وهولندا والسويد والدانمارك، تسوية من قبل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين فى أوروبا. حيث يصر الرافضون على أن تحصل الدول الأعضاء الأكثر تضررا من أزمة كوفيد 19 على قروض وليس منحا.

وتشير سى إن إن إلى أن الخلاف يعقّد الجهود المبذولة لجلب الأموال بسرعة إلى البلدان الأكثر تضررا من الوباء، مثل إسبانيا وإيطاليا، والتى تزداد فيها المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبى. ويحذر القادة من أن مستقبل الاتحاد الأوروبى يمكن أن يتوقف على ما سيحدث بعد ذلك.

 

 فقد حذر ماريو سينتينو، رئيس ملس وزراء المالية الأوروبيين فى مقابلة مع صحيفة يونانية مؤخرا بأن الانتعاش غير المتكافئ سيمزق السوق الموحدة الأوروبية ويمهد الطريق لتوترات سياسية ومالية كبيرة فى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى. وأضاف أنهم سيتجهون إلى أزمة مالية، فهناك الكثير على المحك.

 

 وتذهب سى إن إن إلى القول بأن اليورو تمكن من النجاة من أزمة الديون بين عامى 2010 و2020، بفضل قروض إنقاذ ضخمة من الاتحاد الأوروبى لدول مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا، ووعد من البنك المركزى الأوروبى بفعل كل ما يلزم للدفاع عن العملة. لكن أوروبا الآن تواجه الآن أسوأ صدمة اقتصادية منذ الثلاثينيات، حيث ستعانى بعض الدول أكثر من الأخرى. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن إجمالى الناتج القومى فى 19 من لدول التى تستخدم اليورو ستتقلص بمقدار 7.75% هذا العام، وهو غير مسبوق. وستنكمش اقتصاد إيطاليا أكثر من 9%، مما يجعل من الصعب بشكل أكبر خدمة ديونها التى تصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكى.


 


اوروبا

المفوضية الاوروبية

الازمة الاقتصادية باوروبا

اليورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة