اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

3 عاطلين يعترفون بسرقة محتويات 22 شقة بـ4 بمحافظات

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:00 م
3 عاطلين يعترفون بسرقة محتويات 22 شقة بـ4 بمحافظات سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف 3 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا، لسرقة الشقق، عقب القبض عليهم بالدقى، أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع فى فتح الأبواب، وأشاروا إلى أنهم يستهدفون الشقق الفارهة، بعد رصدها، والتأكد من خلوها من المقيمين بها.

وأضاف المتهمون أنهم ارتكبوا 22 واقعة سرقة لشقق بالقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبورسعيد، حيث يستولون منها على أجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، وأجهزة لاب توب، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وبيعهم المسروقات لمالك محل بالقاهرة، واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدقى إلى هوية 3 عاطلين وراء ارتكاب عدد من سرقات الشقق السكنية. وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد من القبض عليهم. وتبين أنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الدقى - العجوزة - بولاق الدكرور - الجيزة - الأهرام - أول أكتوبر "بنطاق مديرية أمن الجيزة" - حلوان - البساتين - عين شمس - السيدة زينب - أول السلام - الشروق - الزاوية الحمراء - شبر - حدائق القبة " بنطاق مديرية أمن القاهرة" - شرق بورسعيد "بنطاق مديرية أمن بورسعيد" - أول الفيوم " بنطاق مديرية أمن الفيوم") مسرحاً لمزاولة تشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 22 شقة وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم مالك محل كمبيوتر كائن بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتولت النيابة التحقيق.


سرقة شقة

تشكيل عصابي

أمن الجيزة

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة